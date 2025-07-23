Softtech Tiyatro Kulübü'ne Londra'dan Ödül

Teknoloji şirketi Softtech'in gönüllü çalışanlarından oluşan Softtech Tiyatro Kulübü, The International CSR Excellence Awards'tan ödülle döndü.

Softtech'ten yapılan açıklamaya göre, LudensArt iş birliğiyle sahnelenen "Bir Küçük Parantez" isimli tiyatro oyunu, Londra'da düzenlenen törende "Bilim, Teknoloji, Havacılık ve Uzay Sektörü: Gönüllülük" kategorisinde Bronz Ödül'e layık görüldü.

Ödül törenine Softtech Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Gökçeli, Softtech İK Direktörü Aslı Abacı ve LudensArt Kurucusu Suzan Acun İlhan da katıldı.

Softtech'in çalışan deneyimine verdiği önem ile sosyal sorumluluk anlayışını birleştirerek kurduğu tiyatro kulübü, sanatsal çalışmalar yapan LudensArt ile geçen yıl özel bir proje yürütmüştü.

Dokuz aylık eğitim ve provaların ardından sahnelenen oyundan elde edilen gelir Okul Destek Derneği aracılığıyla başta deprem bölgesindekiler olmak üzere 150 öğrencinin eğitimine katkı sağladı.