Güncel

Soğuk iklim hayvanı Kangallar sıcağa hızlı adapte oldu

SİVAS - Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği Anadolu Aslanlarını da etkiledi. Soğuk iklim canlısı olan Kangal köpekleri, yüksek hava sıcaklıklarına hızlı adapte oldu.

Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Kangal köpekleri, sıcak havalara hızlı adapte oldu. Soğuğa karşı mukavemetli bir canlı olan Anadolu aslanları, yüksek hava sıcaklıklarına da alışmaya başladı. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerinin bütün hava şartlarına ayak uydurabileceğini belirtirken, gerektiği yerde soğuk su ile serinletilmesi gerektiğini söyledi. Kangal köpeği besleyenlere sıcak yaz aylarında beslenme tavsiyelerinde bulunan Yıldız, yaz aylarında et tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Kangallar iklim değişikliğine hızlı adapte oldu

1990'lı yıllardan itibaren iklimlerde değişim olduğunu söyleyen Yıldız, "İklimsel değişikliğe yetenekleriyle baş edebilen bizim kangallar oldu. Kangalların kökeni soğuktan gelir. Dolayısıyla Anadolu'nun soğuk kökeninde doğan ve büyüyen hayvanlar. Varoluşları tamamen soğuğa dayalı olduğu için bunlardaki adaptasyon aynı insanoğlu gibi. Hızları, hareketlilikleri, şartlarını kendi içinde daraltmaya başladılar. Kuytu bölgelerde, akarsu ve dere yataklarında bulduğu yerlere sızıp kendilerini serinletme yöntemlerini buluyorlar. Tüm hayvanlarda bu özellikler vardır. Adaptasyon yeteneğini Kangal köpeklerinde çok hızlı geliştirdi. Fakat soğuk iklim ve coğrafya şartlarında doğan büyüyen ve kökeni buna dayalı olduğu için maalesef zorluklarında çok fazla görebiliyoruz" dedi.

Beslenmeleri sıcağa uyarlanıyor

Kangalların sıcak havalarda içine kapandığını belirten Yıldız, "Kangalların serinlemesi için onları izliyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri veya aradığı şeylerin mesajlarını bizlere tepkileriyle verebiliyorlar. Özellikle saat 12'de güneş tepede olduğu zaman bunlar da sıkıntı başlıyor ve biz devreye giriyoruz. Sulu bölgelerde sığınma noktaları bulmadıklarında biz soğutuyoruz. Yani günde en az iki kere bunları suluyoruz. Serin bir şekilde suluyoruz, buzlu sular veriyoruz. Özellikle gıda öğünlerini hafifletiyoruz. Enerji sağlayacak gıdalardan uzak tutuyoruz. Isınmaya sebebiyet veren her türlü gıdalardan kaçının. Ağır mamalar, ağır etler, yağlı etler gibi yiyecekler vermeyin. Yani bu yaz boyu kangallara mutlaka diyet uygulayın. Yoğurtları ara öğün veriyoruz çünkü serinletme ve probiyotik görevi yaptığı için hafif bir gıda oluyor. Daha çok sıvı, az hareket. Kangallar soğuk suya karşı mutlaka tepki verebilecektir. Şoklama dediğimiz olay devreye girdiği zaman ilk anda irkiliyorlar. İstem dışı hareketlerde bulunuyorlar ama sonradan fayda sağladığını görünce artık kendi yelkenlerini indiriyorlar. Bizim en büyük görevimiz onlar da gördüklerimizin karşılığını onlara verebilmektir" ifadelerine yer verdi.