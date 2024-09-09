Ertuğrul Gazi Şenlikleri'nde Sağlık Personeline Teşekkür - Son Dakika
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Ertuğrul Gazi Şenlikleri'nde Sağlık Personeline Teşekkür

Ertuğrul Gazi Şenlikleri\'nde Sağlık Personeline Teşekkür

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Söğüt ilçesinde düzenlenen şenliklerde görev alan sağlık personeline teşekkür etti. Sağlık ekiplerinin 3 gün boyunca 24 saat görev yaptığını belirten Damkacı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'ne bağlı personellerin 21 kişiye müdahalede bulunduğunu ve sağlık hizmetini eksiksiz sunduklarını ifade etti.

09.09.2024 15:20
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Söğüt ilçesinde 6-8 Eylül'de düzenlenen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde görev alan sağlık personeli için teşekkür mesajı yayımladı.

Damkacı, mesajında, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin alanda 3 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'den gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'ne (UMKE) bağlı personellerin 21 kişiye müdahalede bulunduğunu, bunlardan 17'sinin ise ambulansla çevre hastanelere yönlendirildiğini bildiren Damkacı, şunları kaydetti:

"UMKE ve 112 Acil Sağlık personellerimiz, her türlü tıbbi duruma anında müdahale ederek özveri ve titizlikle çalıştı. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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