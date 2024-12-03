Sokak Hayvanları İçin Kış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Hayvanları İçin Kış Uyarısı

Malatya'da soğuk havalar nedeniyle sokak hayvanlarını unutmamak için vatandaşlara çağrı yapıldı.

03.12.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soğuk havalarda vatandaşlara 'sokaktaki canları unutmayın' çağrısı

MALATYA - Malatya'da soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte sokak ve yaban hayatındaki hayvanlar da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, bu süreçte vatandaşların hayvanlar için neler yapması gerektiğini açıkladı.

Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da doğada bulunan hayvanlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, hayvanların ulaşabilecekleri bir noktaya bırakılacak bir kap su ve mamanın sokak hayvanlarının kışı geçirebilmesi için faydalı olabileceğini ifade etti.

Doğan, "Nasıl ki hayvanlar aşırı sıcak havalardan etkileniyorsa, soğuk havalar da bir o kadar etkiliyor. Soğuk kış günlerinde sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanabilirler. Kedi, köpek, doğada yaşayan kuşların günlük yaşamlarını sürdürmesi ve üremeleri için besine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir kap su ve mama ile onlara destek olabiliriz. Bina altı, merdiven kenarlarına, ulaşabilecekleri alanlara yiyecek bırakabiliriz. Kuşlar için pencere önlerine yem bırakabiliriz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, kaplar metal olmamalı, çünkü kış aylarında metal daha çabuk donar. Plastik olmasında fayda var" şeklinde konuştu.

"Hayvan yetiştiricileri de hayvanları soğuktan korunmalı"

Kış aylarında hayvan yetiştiricilerinin de büyükbaş ve küçükbaş hayvanları hastalıklardan korumak için bir takım önlemler alması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Erkan Doğan, hayvan barınaklarının temiz ve altlıklarının kuru olması gerektiğini vurguladı. Yetiştiricilerin bir takım önlemler alabileceğini belirten Doğan, "Hayvanların altı temiz ve kuru olmalı, hayvanların su içtiği sulukların donmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle hayvanları cereyandan korumak gerekir. Soğuk olumsuz şartlar, pnömoni dediğimiz zatürre oluşumuna neden olabilir. Tabi havalandırmayı da ihmal etmemeliyiz. Vitamin, mineral takviyeleri de faydalı olabilir. Hayvanları hastalıklardan korumak tedavi etmekten daha ucuz maliyetlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Mehmet Erkan, Hava Durumu, Erkan Doğan, Malatya, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Hayvanları İçin Kış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak Hayvanları İçin Kış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.