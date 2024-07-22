Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor

Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasını öngören kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Hayvan hakları savunucuları komisyon salonuna alınmadı ve toplantıyı Meclis koridorunda takip etti. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

22.07.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediliyor. Hayvan hakları savunucuları komisyon salonuna alınmadı. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin salona alınmadığı için Meclis koridorunda toplantıyı takip ettiği televizyon kaldırılırken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün kaldığı yerden devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan görüşmelere hayvan hakları savunucuları alınmadı. Komisyon toplantı salonuna giden koridorda görevliler yoğun güvenlik önlemi aldı, koridordaki televizyon kaldırıldı.

Kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 17 Temmuz'da başlanmıştı. Yoğun kavga ve tartışmaların yaşandığı komisyon 22 saat sürmüş teklifin 3 maddesi kabul edilmişti. Komisyonda hayvan hakları savunucuları içeri alınmazken kanun teklifini Meclis koridorlarında protesto etmişti. Komisyona çocukları köpek şiddetine uğrayan aileler de katılmış tepkilerini dile getirmişti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement