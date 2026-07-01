Sokak Köpeği Çocuğa Saldırdı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde evinin önünde oyun oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki M.A.A., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan M.A.A., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.