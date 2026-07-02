Sokak Köpeği Saldırısına Müfettiş Görevlendirildi - Son Dakika
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Sokak Köpeği Saldırısına Müfettiş Görevlendirildi

02.07.2026 13:18
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İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatıyla, Halfeti'de çocuğun yaralanan köpek saldırısı incelenecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Bakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA

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