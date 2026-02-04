Söke Belediyesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Arasında İş Birliği Güçleniyor

(AYDIN) - Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem'i makamında ağırladı. Görüşmede, belediye ile üniversite arasında yapılabilecek yeni iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arıkan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Kent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İyem'i makamında misafir etti. Ziyarette ADÜ tarafından 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek "Ege Kariyer Fuarı" ele alındı. Görüşmeler sonucunda Söke Belediyesi'nin de fuara katılım sağlaması kararlaştırılırken, bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ile Arıkan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ziyarette ayrıca, daha önce Söke Belediyesi tarafından ADÜ Teknokent'e tahsis edilen ve Uzbek Konağı'nda yer alan merkezin yeniden canlandırılması ve daha etkin bir yapıya kavuşturulması konusu görüşüldü.

Arıkan, ziyaretle ilgili, "Yaptığımız görüşme, Söke ile üniversitemiz arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması anlamında çok değerli. Bizleri onurlandıran Sayın Rektörümüz Bülent Kent ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cemal İyem'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.