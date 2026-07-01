Söke'de Çarpışma: 4 Yaralı - Son Dakika
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Söke'de Çarpışma: 4 Yaralı

Söke\'de Çarpışma: 4 Yaralı
01.07.2026 21:59
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 35 AFY 190 plakalı otomobil, Milas-Söke karayolu Tayem Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 16 NEU 04 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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