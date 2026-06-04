Söke'de Çifte Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Söke'de Çifte Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

Söke\'de Çifte Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı
04.06.2026 12:48
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Söke'de park halindeki araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, 2 kişinin tutuklanmasının ardından cinayet şüphelisi Erkan Aslan'ın kuzeni oldukları belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Firari şüpheli Erkan Aslan'ın (29) yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini de belirledi. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

5 ADRESE OPERASYON

Öte yandan çifte cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli, 2 Haziran'da polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken; bugün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32) ve Ö.A. (23) de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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