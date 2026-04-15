Söke\'de Kamyon Devrildi, İki Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun devrildiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre A.B'nin kullandığı 09 AHB 151 plakalı kamyon, Kuşadası-Söke kara yolu Granta mevkisinde yaya geçidinden geçmek isteyen B.Ç'ye çarpmamak için yapılan manevra sonucu devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile B.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.