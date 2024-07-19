Söke'de Okul Bahçesinde Demir Parmaklık Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk, bahçe girişindeki demir parmaklığın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Batı Söke Çimento İlköğretim Okulu bahçesinde oyun oynayan Mustafa Karaoğlan'ın üstüne araç giriş çıkışı için kullanılan ve raylı platform üzerinde hareket eden yaklaşık 2 metre boyundaki demir parmaklık düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Baba Hakan Karaoğlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kafasına 12 dikiş atıldığını, tomografi ve MR sonuçlarının iyi çıktığını söyledi.

Çocuğunun ileri tetkikler için Aydın Çocuk Hastanesine sevk edildiğini dile getiren Karaoğlan, "Böyle bir ihmal olamaz. Allah korumuş yine de, koskoca demir kapı çocuğun ellemesiyle düşüyorsa ben o zaman bu cüssemle okulu sallasam yıkılacak. Bu işin peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar ne kadar hukuki yol varsa hepsine başvuracağım." dedi.