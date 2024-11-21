Söke'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu.
Sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi'nde 2 otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Sürücüler araçlarını bırakarak kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıktı.
Belediye ekipleri ise biriken suları tahliye etti.
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