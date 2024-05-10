Söke\'de Trafik Güvenliği Etkinliği Gerçekleştirildi

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Söke ilçesinde trafik güvenliği ve kurallarına uyulması konusunda etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı ile program düzenledi. Kaymakam Ali Akça ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Ali Akça, Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Her defasında trafikte kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çektiklerini vurgulayan Akça, "Onun için 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Emniyet kemeri takan sürücüleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Kurallara uymak can ve mal kaybının önüne geçiyor. Motosiklet sürücülerimize de kask konusunda uyarılarda bulunmak istiyorum. Bisiklet kullanan vatandaşlarımızın da kask takmasını rica ediyoruz. Kask konusu gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Öte yandan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere; Çocuk Trafik Eğitim Parkında uygulamalı, Fatih ilkokulunda ise teorik eğitimler verildi.