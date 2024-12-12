Söke\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Murat Y. yönetimindeki 34 GGB 361 plakalı otomobil, Muradiye kavşağında Ramazan Ç. idaresindeki 09 ALZ 838 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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