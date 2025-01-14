Söke\'de Uzman Çavuş Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Söke 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dinlenme salonunda aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Yılmaz, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Giresun nüfusuna kayıtlı Yılmaz'ın bekar olduğu ve 18 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.