Söke'de yolcu otobüsü evin bahçesine çarptı: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Söke'de yolcu otobüsü evin bahçesine çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Söke\'de yolcu otobüsü evin bahçesine çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Kazada otobüsün muavini hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma inceleme başlattı.

16.07.2024 16:52
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AYDIN'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki eve çarpan yolcu otobüsünün muavini Gökhan Cansız Kaya öldü, 15 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Söke- Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Didim'den Aydın'a giden İsmail Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bahçesine girdiği eve çarptı. Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 1'i ağır 15 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından otobüsten çıkarılarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Söke'de yolcu otobüsü evin bahçesine çarptı: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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