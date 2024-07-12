Söke\'deki Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikasında, saat 18.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçları ile karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.