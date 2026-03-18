Söke ve Nazilli'de şehitler anıldı

18.03.2026 14:24
Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Şehitliği'ndeki programda, Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Nazilli

Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri Eğriboyun Kabristanı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Program, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al, günün önemine ilişkin konuşma yaptı, farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler "Çanakkale Panoraması" adlı oratoryo sahneledi.

Programa, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

