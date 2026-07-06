SOL Parti'den NATO'ya Sert Tepki - Son Dakika
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SOL Parti'den NATO'ya Sert Tepki

06.07.2026 23:42
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SOL Parti, NATO'yu ABD ve emperyalizmin mızrak ucu olarak nitelendirip eleştirdi.

(ANKARA) - SOL Parti, "NATO, kuruluşundan bugüne ABD ve Batılı emperyalist haydutluğun mızrak ucu oldu" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

SOL Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO, kuruluşundan bugüne ABD ve Batılı emperyalist haydutluğun mızrak ucu oldu."

Türkiye'de 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri ABD-NATO müdahaleleriyle hayata geçirildi; Maraş'tan Sivas'a uzanan katliamlar NATO örgütü kontrgerilla eliyle örgütlendi.

Bugün de NATO demokrasi değil, ABD saldırganlığının ve ülkemize dayatılan karanlığın temsilcisidir.

Bağımsızlığı da demokrasiyi de ABD-NATO'ya ve işbirlikçilerine karşı mücadele ederek, kendi ellerimizle kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Sol Parti, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOL Parti'den NATO'ya Sert Tepki - Son Dakika

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