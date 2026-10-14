SOL Parti Sözcüsü Tombul, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gideceksiniz' dedi - Son Dakika
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SOL Parti Sözcüsü Tombul, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gideceksiniz' dedi

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SOL Parti Sözcüsü Tombul, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'gideceksiniz\' dedi
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SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tombul, iktidarın her gün resmi bülten yayınlamasını ve basın yayın organlarının tek ses olmasını eleştirerek 'Ne yaparsanız yapın gideceksiniz' dedi.

(ANKARA) - SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Oldu olacak iktidar, her gün resmi bülten yayınlasın, tüm basın yayın kuruluşları da halka onu iletsin. Çok basın yayın organı tek ses. İşte saray rejimi. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir şafak vakti operasyonu da Halk TV ye yapıldı. Her yanı ile çürümüş, tel tel dökülen iktidar halkın gerçekleri öğrenmesini istemiyor. Oldu olacak iktidar, her gün resmi bülten yayınlasın, tüm basın yayın kuruluşları da halka onu iletsin. Çok basın yayın organı tek ses. İşte Saray rejimi. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz."

Kaynak: ANKA
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