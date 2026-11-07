Solakoğlu tarımda her üründe yangın olduğunu belirtip Bakan Yumaklı'yı istifaya çağırdı - Son Dakika
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Solakoğlu tarımda her üründe yangın olduğunu belirtip Bakan Yumaklı'yı istifaya çağırdı

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Solakoğlu tarımda her üründe yangın olduğunu belirtip Bakan Yumaklı\'yı istifaya çağırdı
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Solakoğlu tarımda her üründe yangın olduğunu belirtip Bakan Yumaklı\'yı istifaya çağırdı
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YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Solakoğlu, limonun dalında 1 liraya, pazarda 43 liraya satıldığını belirterek tarımda kriz yaşandığını söyledi. Solakoğlu, her üründe sorun olduğunu savunup Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı istifaya çağırdı.

(MERSİN) - YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Türkiye'de tarım sektörünün plansızlık ve yönetimsizlik nedeniyle kriz yaşadığını belirterek, "Eğer bir ülkede her üründe yangın varsa bu plansızlık ve yönetimsizliğin net ispatıdır" dedi. Limonun dalında 1 liraya satılırken pazarda 43 liraya satıldığını, İspanya'da ise üreticinin eline 21,5 lira geçtiğini söyleyen Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı istifaya çağırdı.

YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkati çekti. Mersin'de limon ve cennet hurması bahçelerini ziyaret ettiklerini bildiren Solakoğlu, erkenci limonun dalında 1 liraya satıldığını, aynı ürünün pazarda 43 liraya alıcı bulduğunu söyledi.

"HER ÜRÜNDE YANGIN VAR"

İspanya'da da limonun rafta 43 liraya satıldığını ancak üreticinin eline 21,5 lira geçtiğini aktaran Solakoğlu, Türkiye'deki üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının tarımdaki sorunları ortaya koyduğunu savundu. Solakoğlu, "Sadece limon, sadece mandalina, sadece cennet hurması, sadece zeytin, pamuk, fındık, ne geliyorsa, et, süt, şeftali, kayısı, fark etmiyor hangi konuda olduğu, her yerde bir yangın var. Eğer bir ülkede, bir üründe bir problem varsa sektör spesifik veya ürünle ilgili olduğu söylenilebilir. Eğer bir ülkede her üründe yangın varsa bu plansızlık ve yönetimsizliğin net ispatıdır" diye konuştu.

Limon üreticilerinin 20 yıllık ağaçlarını kestiğini ve başka ürünlere yönelmeye çalıştığını aktaran Solakoğlu, bir üreticinin avokado ekerek yeni bir umut aradığını anlattı. Zeytin üreticilerinin de önünü göremediğini kaydeden Solakoğlu, altı ay öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem alınmadığını ifade etti. Solakoğlu, "Tarım Bakanlığı uyuyor. Umrunda da değil. Algıyla tarımı yönetmeye çalışıyor. Onu da beceremiyorlar" dedi.

"İKTİDARIMIZDA ÇİFTÇİ ÖNÜNÜ GÖRECEK"

Tarımda planlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, çiftçinin üretime başlamadan önce ürününü kime, hangi fiyattan ve hangi vadeyle satacağını bilmesi gerektiğini söyledi. Devlet Planlama Teşkilatı modeliyle çiftçinin geleceğini öngörebileceği bir sistem kuracaklarını belirten Solakoğlu, "Bir yıl sonra iktidara geldiğimiz zaman içiniz rahat olsun. Bütün çiftçilerimiz önünü görebilecek. Fiyatlar kötü mü? Ekmez. Ben bir çiftçiyim. Ben zarar edeceğimi bile bile niye ekeyim?" ifadelerini kullandı.

Mazot fiyatlarının yüksekliğinin, gıda enflasyonunun ve çiftçinin zarar etmesinin temel nedeni olmadığını savunan Solakoğlu, asıl sorunun alıcıların fiyat belirlediği sistemden kaynaklandığını söyledi. Süt fiyatlarının belirlenmesinde de üreticinin maliyetlerinin dikkate alınmadığını ifade eden Solakoğlu, "Süt fiyatını belirten, önce bizim maliyetimizi belirliyor. Alıcılar bunun başkanlığını yapıyorlar. Alıcıları, süt fiyatını belirleyen kurumun başına koymuşlar. Biz bunu değiştireceğiz. Biz nasıl değiştireceğimizi de çok iyi biliyoruz. ve bütün mevzuatını çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de üreticinin desteklenemediğini ve tarım politikalarının başarısız olduğunu savunan Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden ayrılması gerektiğini ileri sürdü.

Solakoğlu, şunları kaydetti:

"Normal bir ülkede yaşıyor olsak Tarım Bakanlığı'na istifa çağrısında bulunacağım ama istifa etmesi de yasak. Bunu da yapamıyor. Kendisinden affını rica etmesini, gidip Cumhurbaşkanından affını rica etmesini, hatta diz üstüne çökerek de yapabilir istiyorsa yeter ki başımızdan gitsin. Bir sonraki geleceğin daha iyi olacağının garantisi yok. Daha kötüsü mümkün mü diye soruyorduk Bekir Pakdemirli'de. Meğer mümkünmüş, İbrahim Yumaklı daha da kötüsünü başardı. Herhalde bundan daha kötüsü olamaz diyoruz. Derhal istifa etmesini, hatta mümkünse topyekün hükümetin istifa etmesini, yeniden seçim yapılmasını talep ediyorum."

Kaynak: ANKA
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