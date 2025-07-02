Solhan'da Deprem ve Yangın Tatbikatı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Solhan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ile hastane personeli katıldı.

Hastanenin konferans salonunda AFAD eğitim uzmanı Yunus Ayık tarafından yapılan bilgilendirmeden sonra başlayan tatbikatta, binadaki vatandaşların tahliyesi yapıldı.

Daha sonra itfaiye ekipleri hastane bahçesinde yangınla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekipler tarafından yakılan ateşin hastane personeli tarafından kontrollü bir şekilde söndürülmesi sağlandı.

Daha sonra deprem ve yangın esnasında olası bebek ve çocuk kaçırmalarına karşın "pembe kod" alarmı verildi.

Hastanenin güvenlik görevlileri, çocukları güvenli yere ulaştırdı.

Hastane Müdür Yardımcısı Nafiz Çakar, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Paydaş gruplarımızla kapsamlı bir tatbikat yaptık. Deprem bilincinin oluşturulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.