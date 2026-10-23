SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu düzenleyecek. Gösteri 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te Sazova Parkı üzerinde gerçekleştirilecek; ekip 24 Ekim'de çevre tanıma, 27 Ekim'de ise prova uçuşu yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, gösteri 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te Sazova Parkı üzerinde yapılacak.

Ekip, aynı yerde 24 Ekim Cumartesi günü saat 12.20'de çevre tanıma, 27 Ekim Salı günü saat 14.00'te ise prova uçuşu gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatEskişehir29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
22:08
Görenler gözlerine inanamadı Adamı bagaja koyup kaçırdılar
Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 23:20:45. #.0.3#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei