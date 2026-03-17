SOLOTÜRK Çanakkale semalarında /Haber eklendi

ÇANAKKALE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen gösteri uçuşunu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.