SOLOTÜRK Pilotlarından Üniversite Öğrencilerine Söyleşi - Son Dakika
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SOLOTÜRK Pilotlarından Üniversite Öğrencilerine Söyleşi

SOLOTÜRK pilotları, İzmir'de üniversite öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı ve uçuşları anlattı.

07.03.2025 19:16
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Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, İzmir'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini anlattı.

SOLOTÜRK'ten Hava Pilot binbaşılar Murat Bakıcı ve Mustafa Erhan Aydemir ile Hava Uçak Bakım Binbaşı Tuna Karalı, Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, etkinlikteki konuşmasında, SOLOTÜRK'ün Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu, uçuşları ve uçuşlarındaki manevraların heyecan yarattığını belirtti.

Binbaşı Bakıcı ise SOLOTÜRK'ün sadece gösteri ekibi değil, Türk milletini ve TSK'yı temsil eden bir tim olduğunu söyledi.

Asıl görevlerinin savaş pilotluğu olduğunu anlatan Bakıcı, "Bizi dünyadaki diğer akrobasi timlerinden ayıran en önemli özelliğimiz, aynı zamanda savaş pilotu olmamızdır. Gösterilerdeki o sert duruşumuz da buradan geliyor. Butik bir takımız. Kıtalar arasında her yere, yakıt ikmali yaparak uçaklarımızla gidebiliyoruz ve ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her tarafında temsil ediyoruz." dedi.

Bakıcı, uçaklarıyla aralarında bağ oluştuğunu, her uçuşun farklı bir keyif verdiğini belirtti.

Anadolu topraklarının zor şartlarda kazanıldığına işaret eden Bakıcı, "Bizler de o ruh ve maneviyatla yaşıyoruz. Savunma sanayimiz koşar adımlarla geleceğe gidiyor. Savunma sanayimiz inanılmaz derece gurur verici bir durumda. İHA ve SİHA'lar dünyada sayılı. Milli muharip uçağımız KAAN ise uçuşlarını gerçekleştiriyor. Uçak geliştirmek ve üretmek zor işler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SOLOTÜRK Pilotlarından Üniversite Öğrencilerine Söyleşi - Son Dakika

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