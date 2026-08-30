SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Etkinliği - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Etkinliği

SOLOTÜRK\'ten Zafer Bayramı Etkinliği
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SOLOTÜRK, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında İstanbul'da imza günü etkinliği düzenledi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında imza günü etkinliği düzenledi. Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda havacılık tutkunu yetişkin ve çocuk katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla imza günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte SOLOTÜRK ekibinden; ekip lideri Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemiz, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Alper Şen ile Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan ekip üyeleri, kendilerini görmek için sabırsızlanan havacılık meraklılarına imza dağıttı, onlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafları çektirdi.

'ZAFER COŞKUMUZU GÖKYÜZÜNDE TAÇLANDIRACAĞIZ'

Ekip lideri Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "Bu coşkumuza ve halkımızla olan buluşmamıza eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, sizlere kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu, Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştireceğimiz gösterimizle taçlandıracağız. Her Türk ailesinde olduğu gibi, her Türk asker doğar. Zaten buradaki gençlerimize baktığınız zaman her birinin geleceğimizin teminatı olduğunu görüyorsunuz. Onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda onlara rol model olabildiğimiz için ekibimiz adına son derece mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

'KIZIM DA GELECEKTE BİR SOLOTÜRK PİLOTU OLACAK'

Etkinliğe katılan Hüseyin Kaya, "Kızım sabah saat 07.00'de kalktı; Murat ve Erhan abilerini görecek diye. SOLOTÜRK'ü çok seviyoruz. İnşallah kızım da gelecekte bir SOLOTÜRK pilotu olacak. Kendisi 'Ben SOLOTÜRK'ü uçuran ilk kadın pilot olmak istiyorum' diyor. O yüzden hedefi önce Hava Harp Okulu, ardından İzmir Çiğli'deki Uçuş Okulu. İnşallah gelecekte uçağını seçip bir savaş pilotu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

'İNŞALLAH BEN DE BİR GÜN ONLAR GİBİ OLABİLİRİM'

İkra Acar, "Komutanlarımızı çok seviyorum, Murat Bakıcı'yı da çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, iyi ki gelmişim. Yarın gösterileri var, oraya da gitmeyi çok istiyorum. İnşallah ben de bir gün onlar gibi olabilirim" ifadelerini kullandı.

'HOCALARIMIZI, PİLOTLARIMIZI SELAMLAMAYA GELDİK'

Bilal Karatay, "Havacılık bizim için bir tutku. Ben de eski bir havacı olarak evladıma bu duyguyu aşıladım, kendisinin de çok hoşuna gidiyor. Hocalarımızı, pilotlarımızı selamlamaya geldik. Çok güzel bir atmosfer ve harika bir etkinlik. Allah devletimizi var etsin. Bugün önceden bir buluşup tanışalım dedik, yarın da nasipse kazasız belasız gösterilerini izleyeceğiz" dedi.

'UÇAKLARA KARŞI BÜYÜK BİR SEVDAM VAR'

Rüzgar Güneş, "SOLOTÜRK'ten imza almaya geldim, çok mutluyum. Geçen gün de gösterilerine gitmiştim, harika bir gösteriydi. Uçaklara karşı büyük bir sevdam var" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Havacılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Etkinliği - Son Dakika

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