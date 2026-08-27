SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Provası - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Provası

SOLOTÜRK\'ten Zafer Bayramı Provası
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SOLOTÜRK, 30 Ağustos etkinlikleri için İstanbul'da prova uçuşu gerçekleştirdi, izleyenleri büyüledi.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü İstanbul'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'da gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Yenikapı semalarında yapılan uçuş sırasında pilotlar çeşitli manevralar yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunanlar, uçuşu heyecanla izlerken, çok sayıda fotoğraf sanatçısı o anları kamerayla kaydetti. Yarbay Murat Bakıcı'nın kullandığı F-16 savaş uçağı birbirinden zor manevralarla izleyenleri büyüledi.

'BU TUTKUYU EN DERİNLERİMİZE KADAR HİSSEDİYORUZ'

SOLOTÜRK'ün prova uçuşunu izlemeye gelen Eyüp Alperen Avcı, "Her zaman olduğu gibi bu SOLOTÜRK gösterisi de çok heyecanlı geçti. Bizler zaten bu işin takipçisi olduğumuz için hiçbir gösteriyi elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Her gelişimizde de bu tutkuyu en derinlerimize kadar hissediyoruz. Fotoğrafçılık ilgi alanlarımızdan bir tanesi bunu havacılıkla birleştirdiğiniz zaman ortaya güzel kareler çıkabiliyor. Bir Türk genci olarak her gösteriyi gururlanarak onur duyarak izliyoruz. Çünkü bizim ordumuzu ve milletimizi temsil ediyorlar. Aynı zamanda Türk Ordusunun ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyorlar. Hem onlara minnet duygumuz var, hem de gurur duyuyoruz" İfadelerini kullandı.

'HEM GURUR VERİYOR HEM DE ONUR DUYUYORUZ'

Ömer Özkaya, "Bir Türk genci olarak SOLOTÜRK gösterisini izlemek hem gurur veriyor hem de onur duyuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak havada hem pilotun yaptığı manevralardaki zorluğu hem de Türklerin ne kadar deli bir kuvvetle F-16 kullandığını fotoğraflayarak iki hobiyi birleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı Provası - Son Dakika

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