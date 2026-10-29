SOLOTÜRK'ün Eskişehir'deki 29 Ekim gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ün Eskişehir'deki 29 Ekim gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü

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SOLOTÜRK\'ün Eskişehir\'deki 29 Ekim gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü
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SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce kişinin izlediği yaklaşık 30 dakikalık uçuş öncesinde koro ve bando dinleti sundu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen gösteri öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetiminde SOLOTÜRK'ün heyecan dolu gösteri uçuşu icra edildi.

Vatandaşlar, uçağın akrobatik hareketlerle yaptığı gösteri uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ün Eskişehir'deki 29 Ekim gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü - Son Dakika
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