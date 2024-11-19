Soma'da İlk Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Soma'da İlk Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

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Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ilki olan Hamsi Festivali, renkli görüntüler ve lezzetlerle dolu bir etkinlik oldu. Festivalde, Karadeniz mutfağından yemekler tadıldı ve ünlü sanatçı Hilal Altın sahne aldı.

19.11.2024 15:23  Güncelleme: 15:46
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(MANİSA) - Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu yıl bir ilke imza atarak ilçede Hamsi Festivali düzenledi. Karadeniz yöresinin kültürünü yaşatmak ve Manisalılara tanıtmak amacıyla yapılan festivale; Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Okur, festivalin ilçeye neşe ve renk getirdiğini vurgulayarak, "Karadeniz'in eşsiz lezzeti hamsiyle renklendirilen festivalde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.

Soğuk hava eğlenceye engel olamadı

Festival kapsamında ünlü şarkıcı Hilal Altın da sahne aldı. Hava sıcaklığının 8 dereceyi göstermesine karşın eğlenceden ödün vermeyen katılımcılar, keyifli bir akşam geçirdi. Festivalde vatandaşlar Karadeniz'in yöresel yemeklerini de tatma fırsatı buldu.

Dernek Başkanı Mevlüt Kamberoğlu, festivale katkıları dolayısıyla sponsorlar Soma Çimento Müdürü Musa Keşaplı, Hasan Alantepe, Ferdi Avkaş, Letoon Antique Hotel Müdürü Şahin Üfrük, Pancar Pide Sahibi Ali Kara, Sevinç Oto Tamir Sahibi Haşim Sevinç, Soma Nakliyeciler Moturlu Taşıtlar Kooperatifi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yazar Ticaret, Özey Turizm Müdürü Yusuf Tasar, Derya Optik Sahibi Derya Bosna, Elit Koltuk Döşeme Sahibi İsa Adaş ve Kamberoğlu Market Sahibi Seyfi ile Ali Kamberoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Soma\'da İlk Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Soma'da İlk Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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