Soma\'da İmbat Madencilik işçileri 6\'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı eylem 6'ncı gününde devam ediyor. Kırkağaç mevkisinde önlerine jandarma aracıyla yeniden barikat kurulmasının ardından bekleyişlerini sürdüren işçiler, kazanda "taş kaynatarak" yaşadıkları ekonomik çıkmaza dikkati çekti.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları nedeniyle başlattığı eylem 6'ncı gününe girdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi öncülüğünde haklarını almak için mücadele eden madenciler, iki aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kırkağaç mevkisinde eylemlerini sürdüren işçiler, bugün daha önce yürüyüşlerinin engellendiği güzergahın dışındaki başka bir kapıdan ilerlemeye çalıştı. Ancak işçilerin önü bu kez de jandarma aracıyla kesildi. Yürüyüşlerine devam edemeyen madenciler, bulundukları noktada bekleyişlerini sürdürdü.

KAZANDA TAŞ KAYNATTILAR

Eylemin dikkat çeken anlarından biri, işçilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı anlatmak için kazanda taş kaynatması oldu. "Taş mı yiyeceğiz, çocuklarımıza ne yedireceğiz?" diyerek tepkilerini ortaya koyan madenciler, aylardır süren belirsizliğin ailelerini de çıkmaza sürüklediğini belirtti.

İşçiler, maaşlarını alamadıkları için ev kiralarını ödeyemediklerini, market alışverişi yapamadıklarını ve bankalara borçlarının giderek arttığını anlattı. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını ve proje ödevlerini karşılamakta dahi zorlandıklarını belirten madenciler, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini ifade etti.

"UTANCIMIZDAN EVE GİDEMİYORUZ"

Eylemde konuşan bir işçi, altı gündür eylem alanında kaldıklarını belirterek evlerine gitmeye utandıklarını, paralarının ödenmesini ve yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.

Altı ay önce evlenen bir işçi de iki aydır maaş alamadıklarını, düğün borçlarını henüz ödeyemediğini anlattı. Borçlanarak ve faiz yükü altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten işçi, sürecin daha fazla uzamaması için devletten yardım beklediklerini kaydetti.

Ali isimli madenci ise eylemin ilk gününden bu yana alanda olduklarını belirterek kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Pazar gününü aileleriyle geçirmek yerine eylem alanında bulunmak zorunda kaldıklarını söyleyen işçi, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce sona ermesini istedi.

Eylem alanındaki işçiler de iki aydır maaş alamadıklarını yineleyerek, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti. Maaşlarının ödenmesini ve işlerinin başına dönmeyi isteyen madenciler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.