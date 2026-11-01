Soma'da İmbat Madencilik işçileri 6'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Soma'da İmbat Madencilik işçileri 6'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Soma\'da İmbat Madencilik işçileri 6\'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Soma\'da İmbat Madencilik işçileri 6\'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor
Haber Videosu

Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin maaş eylemi, Kırkağaç mevkisinde jandarma aracıyla kurulan barikata rağmen 6'ncı gününde sürüyor. İşçiler iki aydır maaş alamadıklarını belirterek kazanda taş kaynatıp yetkililerden çözüm bekliyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı eylem 6'ncı gününde devam ediyor. Kırkağaç mevkisinde önlerine jandarma aracıyla yeniden barikat kurulmasının ardından bekleyişlerini sürdüren işçiler, kazanda "taş kaynatarak" yaşadıkları ekonomik çıkmaza dikkati çekti.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları nedeniyle başlattığı eylem 6'ncı gününe girdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi öncülüğünde haklarını almak için mücadele eden madenciler, iki aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kırkağaç mevkisinde eylemlerini sürdüren işçiler, bugün daha önce yürüyüşlerinin engellendiği güzergahın dışındaki başka bir kapıdan ilerlemeye çalıştı. Ancak işçilerin önü bu kez de jandarma aracıyla kesildi. Yürüyüşlerine devam edemeyen madenciler, bulundukları noktada bekleyişlerini sürdürdü.

KAZANDA TAŞ KAYNATTILAR

Eylemin dikkat çeken anlarından biri, işçilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı anlatmak için kazanda taş kaynatması oldu. "Taş mı yiyeceğiz, çocuklarımıza ne yedireceğiz?" diyerek tepkilerini ortaya koyan madenciler, aylardır süren belirsizliğin ailelerini de çıkmaza sürüklediğini belirtti.

İşçiler, maaşlarını alamadıkları için ev kiralarını ödeyemediklerini, market alışverişi yapamadıklarını ve bankalara borçlarının giderek arttığını anlattı. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını ve proje ödevlerini karşılamakta dahi zorlandıklarını belirten madenciler, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini ifade etti.

"UTANCIMIZDAN EVE GİDEMİYORUZ"

Eylemde konuşan bir işçi, altı gündür eylem alanında kaldıklarını belirterek evlerine gitmeye utandıklarını, paralarının ödenmesini ve yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.

Altı ay önce evlenen bir işçi de iki aydır maaş alamadıklarını, düğün borçlarını henüz ödeyemediğini anlattı. Borçlanarak ve faiz yükü altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten işçi, sürecin daha fazla uzamaması için devletten yardım beklediklerini kaydetti.

Ali isimli madenci ise eylemin ilk gününden bu yana alanda olduklarını belirterek kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Pazar gününü aileleriyle geçirmek yerine eylem alanında bulunmak zorunda kaldıklarını söyleyen işçi, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce sona ermesini istedi.

Eylem alanındaki işçiler de iki aydır maaş alamadıklarını yineleyerek, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti. Maaşlarının ödenmesini ve işlerinin başına dönmeyi isteyen madenciler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikJandarmaEkonomiGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:27
Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
15:03
Karadağ’a vizesiz seyahat resmen sona erdi
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:07
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu
"Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:29:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Soma'da İmbat Madencilik işçileri 6'ncı gündür jandarma barikatı önünde bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android