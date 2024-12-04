Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Akkaya, ilçedeki madencilik firmasını ziyaret etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra maden ocağına inen Akkaya, maden işçileriyle sohbet etti. Akkaya madenciliğin zorluğuna değinerek, madencilerin gününü kutladı.
Son Dakika › Güncel › Soma'da Madenciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?