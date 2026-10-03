Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitiren işçi İsa Olcay, Gediz'de toprağa verildi - Son Dakika
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Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitiren işçi İsa Olcay, Gediz'de toprağa verildi

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Soma\'daki maden göçüğünde yaşamını yitiren işçi İsa Olcay, Gediz\'de toprağa verildi
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde yaşamını yitiren işçi İsa Olcay'ın cenazesi, Gediz'e bağlı Gökler beldesinde toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Olcay'ın cenaze namazı Merkez Camisi'nde kılındı, törene vali vekili ve belediye başkanları katıldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden İsa Olcay'ın cenazesi, Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesindeki babaevine getirilen Olcay'ın (48) cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Olcay'ın cenazesi, Gediz Müftüsü Ömer Faruk Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Törene, Olcay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende dün öğle saatlerinde göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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