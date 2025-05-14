Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Ferdi Zeyrek: "Bu Ülkede Adalet İçin Mücadelemiz Sürecek"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Soma bir kaza değildi. Ne acıdır ki göz göre göre gelen bir ihmaller zinciriydi. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; biz unutmadık, unutturmayacağız. Bu ülkede adalet için mücadelemiz sürecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan meclis toplantısını, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 11'inci yılında Soma'da gerçekleştirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Kesin Hesap Raporu'na değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilk günden itibaren önceliği mali disiplini sağlamak olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bir kalem bile satmadan bu kadar hizmet edip, kenara da para aktardık; bu şekilde ayakta durabilen bir kurum haline geldik" diyerek 2024 yılı bütçesinde yaklaşık 1 milyar TL fazla verdiklerini hatırlattı.

Ferdi Zeyrek, meclisin açılış konuşmasında, facianın 11'inci yılında 301 maden şehidini Soma'da andıklarını belirterek, "Üzerinden 11 yıl geçti, ama ne acımız hafifledi ne de adalet beklentimiz karşılık buldu. Soma bir kaza değildi. Ne acıdır ki göz göre göre gelen bir ihmaller zinciriydi. Geçtiğimiz günlerde görülen davada verilen 10 kişinin beraat ettiği, kalan sanıklara yalnızca aylarla ölçülen cezaların verildiği karar, adalet duygusunu zedelemiş, vicdanları bir kez daha yaralamıştır. 301 emekçinin canı, böylesine basit cezalarla geçiştirilemez. Gerçek sorumlular hesap vermedikçe, bu dava kapanmış sayılmayacaktır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; biz unutmadık, unutturmayacağız. Bu ülkede adalet için mücadelemiz sürecek. Tüm maden şehitlerini saygıyla anıyor, kıymetli maden emekçilerimize buradan selamlarımızı iletiyorum" diye konuştu.

"Bilinmelidir ki Özgür Özel yalnız değildir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki gösteren Zeyrek, "Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'e yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sadece Özgür Özel'e değil; toplumsal huzura, demokrasiye ve birlikte yaşama iradesine yöneliktir. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilinmelidir ki Özgür Özel yalnız değildir. Arkasında milyonların yüreği çarpmaktadır" dedi.

19 Mayıs'ı kutladı

Konuşmasının sonunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ayıran Başkan Zeyrek, "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ve kurtuluş meşalemizin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimize Ata'mız tarafından bayram olarak armağan edilmiştir. 106 yıl önce Ata'mızın yaktığı istiklal meşalesi, gençlerimizin enerjisiyle sonsuza kadar yaşatılacaktır. Gençlerimizle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol göstericiliğinde, aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Milli Mücadelemizin büyük lideri, şanlı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu büyük günü bizlere armağan eden bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kesin hesap raporu onaylandı

Zeyrek'in yaptığı açılış konuşması sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündem maddeleri görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Kesin Hesap Raporu üzerine de açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Öncelikle ilk geldiğimiz günden beri önceliğe aldığımız mali hizmetlerdir. Mali hizmetleri kontrol altına alamazsak yapacağımız hizmetleri veya ileride bizi bekleyen sorunları tüm şeffaflığıyla göremez haldeydik. Belediyeye geldiğimizde ilk olarak şunu sordum. Belediyenin etkin nakit yönetimi ne şekilde yapılıyor, iç denetim aktif olarak çalışıyor mu, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla birlikte nasıl hareket edebiliriz, ilk olarak bunları irdelemiştik. Geçtiğimiz 2024 yılı mali yılında bunların ne kadar önemli olduğunu, mali hizmetlere ve mali disipline önem vermemizin bize nasıl bir hareket rahatlığı getirdiğini görür hale geldim. Öncelikle tahakkuk alacaklarımızı yüzde 98 oranında tahsil ettik ve iyi bir tasarruf sergiledik. Yaklaşık 1 milyar TL bütçe fazlası veren bir kurum haline geldik. 2024 yılının bütçesi 8 milyar 732 milyon 426 bin TL iken harcama tutarımız 7 milyar 831 milyon TL oldu. Biz geçtiğimiz yıl 892 milyon 426 bin TL'lik bütçe fazlası verdik. Bu mali disiplinin bir göstergesidir. Bu kadar hizmet yapıp sosyal belediyecilik olsun, yapmamız gereken hizmetlerin tamamını yapıp üzerine bir de yaklaşık 1 milyar TL bütçe fazlası verebilen bir kurum haline geldik. Gelirlerimize baktığımızda vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler, sermaye gelirleri ve alacaklardan tahsilat bunlara baktığımızda bütçe tahminiz 7 milyar 742 milyon 426 bin TL iken biz bunları 8 milyar 814 milyon 511 bin TL olarak gerçekleştirdik.

"Ranta değil halka hizmet etmeliyiz"

Sermaye gelirleri, gerçekleşen sıfır yazıyor. Bu şu demektir, biz bu kadar hizmet edip kenara da para aktardık ve hiçbir şeyimizi satmadık. Bir kalem satmadan bu şekilde ayakta durabilen bir kurum haline geldik. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sonuç olarak, gelir ve gider olarak mali disiplini sağlayarak 2024 yılı bütçesinde 983 milyon 204 bin TL bütçe fazlası vererek örnek mali disiplini sağlayan belediyeler arasına da girmiş olduk. Biz hesap verilebilir bir şekilde geçtiğimiz 14 ayı geçirdik. Önümüzdeki sürede de sizlerle birlikte ve tüm Manisalı hemşerilerimizle birlikte harcadığımız her kuruşu izah edebilir bir şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmet sunacağız. Buradan Manisalı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum; Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiğinizde her ay yaptığımız tüm harcamalar kuruşuna kadar orada yazıyor. Bu bizim cebimizin parası değil, devletin bize emanet ettiği paradır. Halkın parası halk için harcanmalı, ranta değil halka hizmet etmeliyiz. Biz Manisa'da 1,5 milyonluk bir aileyiz."