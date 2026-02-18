Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Soma Termik Santrali'nin Üretimi Durdurmasına Tepki… "Bu Karar İnsanlığa Sığar Mı?" - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Soma Termik Santrali'nin Üretimi Durdurmasına Tepki… "Bu Karar İnsanlığa Sığar Mı?"

18.02.2026 21:44  Güncelleme: 09:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santrali'nin üretim durdurma ve çalışanları ücretsiz izne çıkarma kararının, hem santral çalışanlarını hem de ısınma ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşları olumsuz etkileyeceğini belirtti.

(MANİSA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'nin üretim durdurma ve çalışanları ücretsiz izne çıkarma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dutlulu, santralin üretimi durdurma kararının yalnızca çalışanları değil, ısı kaynağını termik santralden temin eden Soma Bölgesel Isıtma Sistemi üzerinden ısınan vatandaşları da doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Dutlulu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soma'da faaliyet gösteren Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ tarafından, artan zararlar gerekçe gösterilerek üretim faaliyetinin kış dönemi sonuna kadar tamamen durdurulacağı ve asgari personel dışında çalışanların ücretsiz izne çıkarılacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Alınan bu karar, yalnızca santral çalışanlarını değil; aynı zamanda ısı kaynağını termik santralden temin eden Soma Bölgesel Isıtma Sistemi üzerinden ısınan vatandaşlarımızı da doğrudan etkilemektedir."

Önemle ifade etmek isteriz ki; üretimin durdurulması kararı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve tasarrufu dışında alınmıştır. Bölgesel ısıtma sistemi, teknik olarak santralden sağlanan ısıya bağlıdır. Isı üretimi yapılmadığı durumda sistemin çalıştırılması mümkün değildir. Yaşanan gelişme hem emekçiler açısından hem de kış koşullarında ısınma ihtiyacı bulunan hemşehrilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için ilgili tüm kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Soma'da hiçbir hemşehrimizin sahipsiz olmadığını bir kez daha vurguluyor, alınan kararın sosyal ve toplumsal etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyoruz."

"Bu kadar insanı bu havada nasıl soğukta bıraktınız?"

İlk açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Başkan Dutlulu, "Dayanamayacağım söyleyeceğim. Kış ortası, Ramazan ayından bir gün önce hangi vicdanla kim bu kararı aldı. Bu kadar insanı bu havada nasıl soğukta bıraktınız? Bu karar insanlığa sığar mı? Gerçekten inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Besim Dutlulu, Enerji, Güncel, Soma, Son Dakika

