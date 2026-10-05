Somali açıklarında kaçırılan gemide hayatta kalan 7 Pakistanlı mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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Somali açıklarında kaçırılan gemide hayatta kalan 7 Pakistanlı mürettebat kurtarıldı

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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Somali açıklarında korsanların kaçırdığı gemide hayatta kalan 7 Pakistanlı mürettebatın tamamının kurtarıldığını bildirdi. Son 3 Pakistanlı mürettebat Addis Ababa'ya götürüldü, bu kişilerin çarşamba günü Karaçi'ye ulaşması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Somali açıklarında korsanların kaçırdığı gemideki hayatta kalan 7 Pakistanlı mürettebatın tamamının kurtarıldığını bildirdi.

Dar, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımında, Somali açıklarında korsanlar tarafından rehin tutulan Pakistanlılara dair bilgilendirmede bulundu.

Gemide hayatta kalan son 3 Pakistanlı mürettebatın kurtarılarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya götürüldüğünü kaydeden Dar, bu kişilerin çarşamba günü Karaçi'ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Palau bayraklı petrol tankeri MT Honour, nisan ayı sonunda Mogadişu'ya giderken Somali kıyılarından yaklaşık 30 deniz mili açıkta Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Gemide bulunan 17 mürettebattan 10'u Pakistan vatandaşıydı.

Kurtarılan 4 Pakistanlı, pazar günü Karaçi'ye ulaşmıştı.

Olay sırasında hayatını kaybeden 3 Pakistanlı mürettebatın cenazeleri de Pakistan'a getirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Somali açıklarında kaçırılan gemide hayatta kalan 7 Pakistanlı mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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