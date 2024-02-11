Somali Cumhurbaşkanı, BAE'li askeri eğitmenlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı, BAE'li askeri eğitmenlere yapılan saldırıyı kınadı

Somali Cumhurbaşkanı, BAE\'li askeri eğitmenlere yapılan saldırıyı kınadı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'daki bir askeri üsse yapılan ve BAE'den gelen askeri eğitmenleri hedef alan saldırıyı kınadı. Saldırıda 2 BAE'li asker öldü, 2'si yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

11.02.2024 00:12
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'daki bir askeri üsse yapılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen askeri eğitmenleri hedef alan saldırıyı kınadı.

Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Gordan askeri üssündeki BAE'li askeri eğitmenlerin ölümüne yol açan menfur saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mahmud, BAE'ye baş sağlığı mesajı ileterek, güvenlik birimlerine acilen soruşturma başlatma talimatı verdi.

Hükümet, üste yaşananlara ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

2 ölü, 2 yaralı

Öte yandan, AA muhabirinin yaralıların kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi çalışanlarından edindiği bilgiye göre, hastaneye getirilen BAE'li askerlerden 2'si öldü, 2'si de tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde yerel medyada Gordan askeri üssündeki Somalili askerlerinden birinin çevresindekilere ateş açtığı, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edilmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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