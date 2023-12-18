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Somali Cumhurbaşkanı, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşiyle taziyelerini iletti - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşiyle taziyelerini iletti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu tarafından çarparak ölümüne neden olan motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Göçer'in eşi, Somali Savunma Bakanı tarafından da ziyaret edildi.

Somali Cumhurbaşkanı, motokurye Yunus Emre Göçer\'in eşiyle taziyelerini iletti
18.12.2023 - 19:35,
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i arayarak taziye dileklerini iletti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, kullandığı araçla 30 Kasım'da İstanbul'da motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer'e çarpmış, hastaneye kaldırılan Göçer, 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, bugün Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i ziyaret etti. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ziyaret sırasında Nur'un telefonundan Öznur Göçer ile görüştü. Mahmud, Göçer'e şunları söyledi:

"Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle, bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Bütün süreçler ve prosedürler gerektiği gibi devam edecektir. Ben sadece bir baba olarak size duygu ve başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygu ve dileklerini size iletmek istedi. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğinizi bilmenizi istiyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşiyle taziyelerini iletti - Son Dakika
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