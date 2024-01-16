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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezası, 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, davranışları ve cezanın etkisini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi ve daha sonra adli para cezasına çevirdi.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğluna verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi
16.01.2024 - 13:03,
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Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sonrasındaki davranışları ve cezanın fail üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, TCK'nın 62. maddesi gereğince indirim uygulayarak verilen cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme daha sonra sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önünde bulundurarak sanığa verilen hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Kaynak: AA
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