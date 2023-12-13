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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı otomobilin çarptığı motokurye için soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı otomobilin çarptığı motokurye için soruşturma devam ediyor

Fatih'te meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında soruşturma sürüyor. Göçer'in eşi Öznur Göçer, polis memurları ve nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti. Araç sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kusur durumu için bilirkişi raporu istendi.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kullandığı otomobilin çarptığı motokurye için soruşturma devam ediyor
13.12.2023 - 15:42,  Güncelleme: 16:00
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Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadesine başvurulan Öznur Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.

Göçer, kazadan sonra eşinin yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra vefat ettiğini anlatarak, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olay

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı otomobilin çarptığı motokurye için soruşturma devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı otomobilin çarptığı motokurye için soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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