Somali'de 29 Ekim töreninde TCG Göksu ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş geçiş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'de görevlerini sürdüren TCG Göksu ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende geçiş yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerinin desteklenmesi ve Somali'ye deniz yoluyla malzeme ulaştırılması kapsamında refakat ve koruma görevi icra eden TCG Göksu ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende geçiş yaptı. Sondaj sahasında görevli TCG Gelibolu ve TCG Bartın ile Çağrı Bey sondaj gemisi ve destek gemilerinde de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Denizlerimizde, görevimizin başında Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını gururla kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda, geçişe ilişkin fotoğraflar da yer aldı.