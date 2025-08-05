Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Ulusal Ordusu (SNA) tarafından yürütülen ve Afrika Birliği barış güçleri tarafından desteklenen askeri operasyonlarda 70 teröristin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında 2 SNA askerinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, "Sessiz Fırtına" adlı operasyonlarda Aşağı Şabelle bölgesindeki Bariire kasabasında bulunan örgütün stratejik üslerinin hedef alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de göreve gelmesinin ardından, terörle mücadele kapsamında Eş-Şebab'a yönelik başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, 15 yılı aşkın süredir Somali'de sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Örgütün eylemleri, ülkedeki güvenlik ortamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.