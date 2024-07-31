Somali'de görevli Türk askeri kalp krizi sonucu şehit oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz. Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

MSB, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli olan ve kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz.Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı da paylaşıldı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.