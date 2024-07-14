Somali'de hapishaneden kaçma girişimi çatışmayla sonuçlandı

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MOGADİŞU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir hapishaneden kaçmaya çalışan mahkumlarla güvenlik güçleri arasında Cumartesi günü çıkan çatışmada 5 mahkum ve 3 asker hayatını kaybederken 18 mahkum yaralandı.

Cezaevi Koruma Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Abdiqani Mohamed Khalaf yaptığı açıklamada, çatışmada 3 askerin de yaralandığını belirtti.

Bazı silah ile el bombalarını ele geçiren Eş-Şebab üyesi mahkumlar, Hamar Merkez Cezaevi'nden kaçma girişiminde bulununca cezaevi görevlileri ile aralarında çatışma çıktı.

Cezaevi yetkilileri, mahkumların böylesine tehlikeli bir firarı gerçekleştirmek için silah ve el bombalarını nasıl ele geçirdiklerinin araştırıldığını ifade etti.

Khalaf, "Güvenlik güçleri Eş-Şebab üyelerine karşı operasyonlarını tamamladı, şu anda durum sakin ve güvenlik güçleri 5 mahkumu etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.

Eş-Şebab militanları ise Hamar Merkez Cezaevi'nde gerçekleşen son olay hakkında açıklama yapmadı.

Son kaçma girişimi, grubun mahkumları tarafından Mogadişu'daki hapishanede gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan ikinci kanlı saldırı. Saldırı, Mogadişu'da yaklaşık üç aydır devam eden barış ortamının ardından geldi.