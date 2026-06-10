Somali'de İlk Doğrudan Eyalet Seçimi - Son Dakika
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Somali'de İlk Doğrudan Eyalet Seçimi

10.06.2026 16:53
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Güneybatı Eyaleti'nde halk, 'bir kişi, bir oy' sistemiyle ilk eyalet başkanını seçti.

Somali'nin Güneybatı Eyaleti'nde halk tarafından seçilen milletvekilleri, "bir kişi, bir oy" seçim sistemiyle ilk kez eyalet başkanını seçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Güneybatı Eyaleti'nde 10 Mayıs'ta halk tarafından doğrudan seçilen yerel yöneticiler ve eyalet milletvekilleri, eyalet başkenti Baydhabo'da düzenlenen oturumda eyalet başkanını belirlemek üzere oy kullandı.

"Bir kişi, bir oy" seçim sistemi sonucunda Şeyh Aden Mohamed Nur, gelecek 5 yıl boyunca Güneybatı Eyaleti'nin başkanlığına seçildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yayımladığı yazılı açıklamada, seçim sürecinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni seçilen eyalet başkanına görevinde başarılar diledi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin demokratikleşme sürecinde yeni bir döneme girdiğini, Güneybatı Eyaleti'nin bu sürecin öncülerinden biri olduğunu söyledi.

Nur, "İlk kez bir eyaletin lideri, halkın doğrudan seçtiği temsilciler aracılığıyla belirleniyor. Bu, Somali'nin demokratikleşme süreci açısından tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Güneybatı Eyaleti'nde 10 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde yerel yöneticiler ile milletvekilleri halk tarafından doğrudan seçilmişti. Bugünkü oylamada ise halkın seçtiği milletvekilleri eyalet başkanını belirledi.

Somali'de 1969 yılından bu yana doğrudan seçimler uygulanmazken, 2025 yılının sonunda başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir Bölgesi'nde yerel seçimler gerçekleştirilmişti.

Güneybatı Eyaleti ise başkent dışında doğrudan seçimlerin uygulandığı ilk bölge olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Politika, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de İlk Doğrudan Eyalet Seçimi - Son Dakika

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