Somali'de Kolera Salgınında Endişe: Aşı Yetersizliği Nedeniyle 72 Bölge Risk Altında

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı insani yardım kuruluşları, oral aşı dozlarındaki ciddi yetersizlik nedeniyle Somali'de 72 bölgenin neredeyse yarısında kolera salgınından endişe ettiklerini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen hafta yılın başından itibaren yaklaşık 4.400 kolera vakası ile koleraya bağlı 54 ölümün bildirildiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası ise 5 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

OCHA, Aşı Tedariki için Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun Somali'ye tahsis ettiği 1.4 milyon dozun yakın zamanda ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Somali'de bildirilen vaka sayısının önceki üç yıllık ortalamadan üç kat fazla olduğunu açıkladı. Somali an itibarıyla kolera ve akut sulu ishalden en şiddetli etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

DSÖ açıklamasında, "Normalden daha şiddetli geçmesi beklenen yaklaşan yağış mevsiminde, hastalığın yıllardır görülmediği bölgeleri de dahil ederek daha da yayılması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.