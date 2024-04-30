Somali'de şiddetli yağışlar ve seller: 7 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Somali'de şiddetli yağışlar ve seller: 7 çocuk hayatını kaybetti

Somali\'de şiddetli yağışlar ve seller: 7 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ilk belirlemelere göre 7 çocuk yaşamını yitirdi. Jubaland ve Hirshabelle eyaletleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini etkileyen yağışlar, 124 binden fazla Somaliliyi olumsuz etkiledi. Yardım çağrısı yapılırken, diğer Doğu Afrika ülkeleri de benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

30.04.2024 13:15
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Somali'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ilk belirlemelere göre 7 çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki habere göre, Afrika'nın doğusunu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar Somali'yi de vurdu.

Jubaland ve Hirshabelle eyaletleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini son günlerde etkisi altına alan yağışların neden olduğu sellerde 7 çocuk hayatını kaybetti, felaketten 124 binden fazla Somalili ise olumsuz etkilendi.

Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, sellerden etkilenenler için yardım çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin yanı sıra Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de şiddetli yağışlar ve seller: 7 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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