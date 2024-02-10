Somali'deki Askeri Üste Ateş Açıldı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Son Dakika
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Somali'deki Askeri Üste Ateş Açıldı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Somali\'deki Askeri Üste Ateş Açıldı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Gordan askeri üssünde bir erin, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen eğitimcilerin de olduğu askerlere ateş açtığı bildirildi. Olayda çok sayıda kişi öldü ya da yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, BAE'nin Somali hükümetine tepki çeken bir anlaşmanın arkasında olduğu iddia edilmişti.

10.02.2024 21:35
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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki askeri üste bir erin, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen eğitimcilerin de olduğu askerlere ateş açtığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkentteki Gordan askeri üssündeki Somali askerlerinden birinin çevresindekilere ateş açtığı, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi.

Hükümetten henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürdü.

BAE, Somali hükümetinin tepkisine yol açan Etiyopya-Somaliland kıyı anlaşmasının arkasında olmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA

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