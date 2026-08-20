Somali'de Erdoğan ziyaretinin 15. yılı anıldı, ilişkiler köklü vurgusu - Son Dakika
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Somali'de Erdoğan ziyaretinin 15. yılı anıldı, ilişkiler köklü vurgusu

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Somali'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyaretinin 15. yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Meclis Başkanı Nur, Türkiye ile ilişkilerin Osmanlı dönemine uzandığını belirtti. Erdoğan'ın 2011'deki kıtlık dönemi ziyaretinin dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılı dolayısıyla Mogadişu'da düzenlenen anma programının kapanışını Somali Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Mohamed Nur yaptı.

Nur, kapanış konuşmasında Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek iki ülke arasındaki bağların yalnızca son 15 yılla sınırlı olmadığını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ahmed Gurey'in mücadelesi sırasında Osmanlıların bölgeye verdiği desteği hatırlatan Nur, "O dönemde de bugün olduğu gibi yardım etmeye geldiler." ifadesini kullandı.

Türkiye-Somali ilişkilerinin yeniden güçlü bir döneme girmesinin 15. yılını kutladıklarını belirten Nur, iki ülke arasındaki işbirliğinin bugün çok sayıda alanda devam ettiğinin altını çizdi.

Nur, kariyeri boyunca diplomat, istihbarat teşkilatı başkan yardımcısı, Adalet Bakanı, Savunma Bakanı ve Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olarak Türkiye-Somali ilişkilerinin farklı aşamalarında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Somali halkının iki ülke arasındaki ilişkileri iyi niyetle sahiplenmesine teşekkür eden Nur, bu bağın devletler arası ilişkilerin ötesinde halklar arasında da güçlü şekilde karşılık bulduğunu vurguladı.

Nur, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Somali halkının Türkiye'ye verdiği desteği anımsatarak, Somalililerin gece boyunca gelişmeleri takip ettiğini ve sokaklara çıkarak Türk halkıyla dayanışma gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı olarak Somali'nin ağır kıtlık ve insani krizle mücadele ettiği 2011'de ailesi, kabine üyeleri, milletvekilleri ve beraberindeki heyetle Mogadişu'yu ziyaret etmişti.

Uluslararası toplumun Somali'yi yüksek riskli ve gidilmesi güç bir ülke olarak değerlendirdiği dönemde gerçekleştirilen ziyaret, Somali'nin yeniden uluslararası toplumun gündemine taşınmasında ve Türkiye-Somali ilişkilerinin yeni bir ivme kazanmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki işbirliği insani yardımın ötesine geçerek eğitim, sağlık, güvenlik, savunma, altyapı, diplomasi, enerji ve ekonomi gibi birçok alana yayıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Türkiye, Osmanlı, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Erdoğan ziyaretinin 15. yılı anıldı, ilişkiler köklü vurgusu - Son Dakika

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