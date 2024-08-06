Somali Dışişleri Bakanı Türk heyetiyle görüştü

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Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve beraberindeki heyeti başkent Mogadişu'da kabul etti.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fiqi, Özcan ve beraberindeki heyetle Mogadişu'daki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği değerlendirilerek Somalili diplomatların Türkiye'den aldığı eğitimlerin artırılması konusu ele alındı.

Türkiye'ye Somali'ye verdiği destekler için teşekkür eden Fiqi, son 15 yılda Türkiye'nin en az 80 Somalili diplomatı yetiştirdiğini belirtti.

Fiqi, iki ülke arasındaki deneyimlerin paylaşılmasıyla işbirliğini daha da geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Öte yandan, görüşmeye Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş da katıldı.